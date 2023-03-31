В Апатитах во время уборки снега с крыши упал 32-летний мужчина

По словам очевидцев, мужчина упал на скамейку рядом с домом. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Апатитах произошло ЧП с сотрудником организации, которая занимается обслуживанием домов. Во время уборки снега с крыши пятиэтажного дома на улице Ленина упал 32-летний северянин.

- Мужчина госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

По словам очевидцев, мужчина упал на скамейку рядом с домом.

Напомним: на лестничной площадке одного из домов на улице Аскольдовцев в Мурманске жильцы нашли тело мужчины.

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