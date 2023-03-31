В Мурманске начался прием заявок на конкурс детского творчества «Мисс Мурманчаночка»

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 9 апреля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 апреля в 15.00 в ДК Ленинского округа Мурманска состоится финал конкурса детского творчества «Мисс Мурманчаночка». Его тема в этом году - «Заполярье в Зазеркалье».

Принять участие могут девочки от 7 д 10 лет, жюри будет оценивать артистизм, сценическую культуру, оригинальность юных северян и то, как они смогут раскрыть тему конкурса. С 10 до 22 апреля в ДК будут проходить репетиции.

Участницы во время танца должны будут представить костюмы, после - рассказать о себе, представить десерт и показать творческий номер.

Фото: vk.com/lendk51

Прием заявок для участия в конкурсе продлится до 9 апреля.

Подробнее о «Мисс Мурманчаночке» можно прочитать здесь.

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