На федеральном уровне будут прорабатывать вопрос с полярными надбавками для сотрудников Росгвардии и МВД в Мурманской области

В Мурманской области наблюдается дефицит кадров в МВД и Росгвардии. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области наблюдается дефицит кадров в МВД и Росгвардии. Так, только в полиции некомплект составляет 17% от состава. Одна из причин - низкая зарплата и тот факт, что молодым сотрудникам органов приходится в течение пяти лет зарабатывать полярные надбавки.

Во время поездки губернатора Андрея Чибиса в Кандалакшский район, местные жители спросили, можно ли исправить ситуацию.

- Абсолютно правильный и важный вопрос, так как это влияет на мотивацию ребят. Мы обсуждаем его с руководством МВД, а также на федеральном уровне. Проблему активно прорабатываем, — отметил Андрей Чибис.

Напомним: специалисты РИА Рейтинг представили результаты исследования регионов по величине зарплат в 2022 году. Из 85 строк общего рейтинга Мурманская область расположилась на четвертой благодаря высоким заработкам в сфере рыболовства, где средняя зарплата составляет 184 тысячи рублей.

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