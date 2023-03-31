Автобусы в Териберку и Туманный пройдут в составе организованной колонны

С 16.00 29 марта закрыта «Серебрянка», проезд на Териберку. Фото: Правительство Мурманской области

С 16.00 29 марта закрыта «Серебрянка», проезд на Териберку. Пробраться туда, а также в Туманный можно только в составе организованной колонны.

- 31 марта в 18.00 от автовокзала Мурманска в Териберку и Туманный отправятся рейсовые автобусы. Автобусы присоединятся к организованной колонне на 32 километре дороги Кола – Серебрянские ГЭС в 19.00, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Напомним: 40 машин застряли на дороге в Териберку из-за метели. Всех застрявших на дороге в Териберку туристов вывезли в Мурманск.

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