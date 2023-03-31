Андрей Чибис по итогам поездки в Кандалакшу: Проблемы есть, но за последние несколько лет заметна положительная динамика.

Северяне пожаловались главе региона на проблемы с освещением и уборкой дорогой, ремонт дворов. Фото: Правительство Мурманской области

30 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис без предупреждения приехал в Кандалакшу, где пообщался с местными жителями.

Северяне пожаловались главе региона на проблемы с освещением и уборкой дорогой, ремонт дворов.

- В прошлом году мы изыскали дополнительные ресурсы. Мы вошли в пятерку по благоустройству дворовых территорий, направили 100 миллионов рублей на поддерживающий ремонт. Сейчас они будут распределены по муниципалитетам. Это будет более гибкий, быстрый механизм, не нужно будет ждать ремонт всего двора, а работать с конкретными проблемами, - ответил Андрей Чибис.

Еще одна жительница Кандалакши попросила установить билборды с изображением отличившихся участников спецоперации, в том числе кандалакшан. Глава региона отметил, что это хорошая и правильная идея, с которой обязательно поработают.

По итогам поездки губернатор отметил, что в муниципалитете видны изменения к лучшему.

- Благодарю жителей за обратную связь, важно, что мы видим, как муниципалитет меняется. Проблемы есть, но за последние несколько лет заметна положительная динамика. Это все благодаря усиленной работе и активным, инициативным жителям, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области провел «Прямую линию» и ответил на несколько десятков вопросов северян.

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