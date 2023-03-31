Школьник из Мурманска стал призером Всероссийской конференции «Старт в инновации»

Всего в мероприятии приняли участие более 1200 школьников из 79 регионов России и трех союзных государств. Фото: Правительство Мурманской области

Школьник из Мурманска Александр Нагорняк стал одним из призеров Всероссийской конференции «Старт в инновации». Ее финальный этап прошел в Московской области на базе Физтех-лицея им.П.Л.Капицы и МФТИ.

- Обучающиеся технопарка «Кванториум» Александр Нагорняк и Анна Шинкарук представили проект «Влияние диеты из различных видов пластика на развитие личинок Zophobasmorio». Александр занял третье место, - сообщили в минобрнауки Мурманской области.

Всего в мероприятии приняли участие более 1200 школьников из 79 регионов России и трех союзных государств.

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