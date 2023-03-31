Отправление колонны автомобилей из Териберки перенесли на другое время

Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

31 марта в Териберку по закрытой дороге отправилась организованная колонна автомобилей. В обратный путь из поморского села колонна должна была выехать в 18.00, однако время отправления перенесли.

Как сообщили в оперштабе региона, отправление колонны из Териберки запланировано на 15.00 31 марта. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту.

Напомним: ранее на закрытой дороге Кола-Серебрянские ГЭС застряли 40 машин. Туристов уже эвакуировали в Мурманск.

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