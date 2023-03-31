Экс-директор мурманской организации скрыл от налогов 4,5 миллиона рублей

В Мурманске ждет суд экс-директора местной компании. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске ждет суд экс-директора местной компании. Его подозревают в сокрытии налогов в крупном размере (ч.1 статьи 199.2 УК РФ).

Так, с августа 2020 года до ноября 2022-го руководитель скрыл свыше 3,5 миллиона рублей, которые нужно было заплатить по налогам, сборам и страховым выплатам. Счета организации была заблокированы, однако директор пошел в обход.

- Директор компании выдавал распорядительные письма подконтрольным ему контрагентам о перечислении причитающихся организации денег в адрес других организаций, минуя заблокированные банковские счета, - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Мурманска.

Бывшему руководителю ООО вменяется в вину, что он скрыл 4,5 миллиона рублей. Дело к слушанию назначено на 4 апреля.

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