В «Мурманских городских парках и скверах» назначили нового директора

В МАУК «Мурманские городские парки и скверы» сменился директор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В МАУК «Мурманские городские парки и скверы» сменился директор. Руководящую должность заняла Алена Вячеславовна Седова.

К своим обязанностям она приступила с 28 марта 2023 года, говорится в постановлении администрации Мурманска.

Ранее учреждение возглавляла Наталья Павлюк.

Напомним: исполняющим обязанности гендиректора аэропорта «Мурманск» стал Евгений Садилов.

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