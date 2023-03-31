В «Мурманских городских парках и скверах» назначили нового директора

В МАУК «Мурманские городские парки и скверы» сменился директор.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В МАУК «Мурманские городские парки и скверы» сменился директор. Руководящую должность заняла Алена Вячеславовна Седова.
К своим обязанностям она приступила с 28 марта 2023 года, говорится в постановлении администрации Мурманска.
Ранее учреждение возглавляла Наталья Павлюк.
Напомним: исполняющим обязанности гендиректора аэропорта «Мурманск» стал Евгений Садилов.
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