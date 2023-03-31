В Мурманске мужчина пырнул соседа ножом в живот из-за громкой музыки

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

58-летний мурманчанин оказался в больнице после перепалки со своим соседом. Мужчина получил ножовое ранение, что медики расценили, как тяжкий вред здоровью.

Выяснилось, что накануне ночью к пострадавшему пришел сосед, проживающий этажом ниже. Незваный гость был пьян и требовал сделать музыку тише.

- Завязался словесный конфликт, после чего пьяный северянин достал из кармана перочинный нож и ударил им оппонента в живот. Жена последнего вызвала скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

51-летнего, ранее несудимого мурманчанина, задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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