В Териберку и обратно по закрытой дороге отправится организованная колонна

31 марта сформируют колонну до Териберку и обратно. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

31 марта сформируют колонну до Териберку и обратно. Так, в поморское село она отправится в 11.30 от 32 километра автодороги Кола - Серебрянские ГЭС.

Обратно организованное движение транспорта стартует в 18:00 того же дня. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту.

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора: 8(8152)21-40-70.

Напомним: всех застрявших на дороге в Териберку туристов вывезли в Мурманск.

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