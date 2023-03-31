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НовостиОбщество31 марта 2023 6:48

В Мурманске по требованию прокуратуры приостановлена деятельность благотворительной организации «Социальное начало»

Поводом стали нарушения требований пожарной безопасности
Ника СВЕТЛОВА
Прокуратура предписала благотворительной организации устранить нарушения.

Прокуратура предписала благотворительной организации устранить нарушения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская областная прокуратура через суд добилась приостановки работы благотворительной организации «Социальное начало», которая работает с северянами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

- Причиной стали множественные нарушения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Предоставляя услуги проживания, организация не обеспечила автоматическое дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, не организовала эвакуационные выходы, используемые в помещении декоративно-отделочные и облицовочные материалы (обои и линолеум) не подтверждены на соответствующий класс пожарной опасности, - отметили в прокуратуре.

С 30 марта работа «Социального начала» приостановлена, пока организация не устранит все нарушения.

Напомним: в 2021 году работу центра помощи престарелых и больным «Лилия» в Мурманске приостановили из-за строгого пожарного законодательства. Родственники постояльцев встали на сторону учреждения.

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