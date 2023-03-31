В Мурманске по требованию прокуратуры приостановлена деятельность благотворительной организации «Социальное начало»

Прокуратура предписала благотворительной организации устранить нарушения.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мурманская областная прокуратура через суд добилась приостановки работы благотворительной организации «Социальное начало», которая работает с северянами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
- Причиной стали множественные нарушения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Предоставляя услуги проживания, организация не обеспечила автоматическое дублирование сигнала пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны, не организовала эвакуационные выходы, используемые в помещении декоративно-отделочные и облицовочные материалы (обои и линолеум) не подтверждены на соответствующий класс пожарной опасности, - отметили в прокуратуре.
С 30 марта работа «Социального начала» приостановлена, пока организация не устранит все нарушения.
Напомним: в 2021 году работу центра помощи престарелых и больным «Лилия» в Мурманске приостановили из-за строгого пожарного законодательства. Родственники постояльцев встали на сторону учреждения.
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