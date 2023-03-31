Житель Оленегорска трижды приходил в гости к знакомой без ее ведома и забирал из дома бытовую технику

Житель Оленегорска забрал чужие ключи, чтобы совершить кражу. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

38-летнему жителю Оленегорска грозит до 38 лет лишения свободы. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, его обвиняют по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В январе в гости к мужчине пришла знакомая, и северянин не устоял перед соблазном залезть к ней в сумку и карманы пальто, так он нашел ключи женщины от съемной квартиры.

- Достоверно зная, что проживающие там лица отсутствовали, он трижды проникал в квартиру, откуда тайно похищал предметы бытовой техники, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Всего северянин украл вещей на 24 тысячи рублей. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru