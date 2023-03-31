Адвокат из Апатитов присвоила 100 тысяч рублей своего клиента

В отношении адвоката возбудили уголовное дело. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области вынесли приговор адвокату, которую обвиняли в присвоении чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

Северянка работала в одном из адвокатских кабинетов в Апатитах до мая 2021 года, к ней за помощью обратился мужчина, в отношении которого возбудили уголовное дело.

- Потерпевший, не сомневаясь в честности и порядочности адвоката, поручил получить из камеры хранения правоохранительного органа принадлежащие ему деньги в сумме 100 000 рублей, которые она должна была передать матери потерпевшего. Подсудимая не исполнила поручение и отказалась вернуть денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Свою вину адвокат не признавала, считая, все сделала по закону. Суд приговорил ее к штрафу в 300 тысяч рублей и на год запретил ей заниматься профессиональной деятельностью.

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