Военнослужащий из Печенгского округа проведет 8 лет в колонии за порез бедра начальника

Рядовой войсковой части 08275 признан виновным в совершении преступления по части 3 ст. 334 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области осудили военнослужащего из Печенгского округа за насилие в отношении своего начальника. Рядовой войсковой части 08275 признан виновным в совершении преступления по части 3 ст. 334 УК РФ.

- Как установили следствие и суд, 25 декабря 2022 года в расположении части пьяный военнослужащий, будучи недовольным служебной деятельностью и требовательностью своего начальника, два раза ударил того ножом в бедро, причинив легкий вред здоровью, - сообщили Военном следственном управлении СК России по Северному флоту.

Заозерский гарнизонный военный суд назначил рядовому с учетом его раскаяния и наличия у него малолетнего ребенка по совокупности с ранее назначенным наказанием по иному приговору (по ч.1 ст. 264.1 УК РФ) 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru