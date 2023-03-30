На лестничной площадке одного из домов в Мурманске нашли тело мужчины

Рассматривается версия добровольного ухода из жизни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На лестничной площадке одного из домов на улице Аскольдовцев жильцы нашли тело мужчины.

- По данному факту проводится процессуальная проверка. На данный момент идет осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Рассматривается версия добровольного ухода из жизни.

Напомним: жители Краснощелья пожаловались, что у местного ФАПа, открытого в сентябре 2021 года, под открытым небом стоит камера для хранения тел умерших. Ее оставили на улице в марте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru