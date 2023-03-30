В районе гостиницы «Хибины» в Кировске объявлена лавинная опасность

В Кировске 30 марта с 15.00 объявлена лавинная опасность в лавинном очаге «Парк». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Кировске 30 марта с 15.00 объявлена лавинная опасность в лавинном очаге «Парк», а именно в районе западного склона горы Айкуайвенчорр за гостиницей «Хибины». Там возможен самопроизвольный сход лавин.

Нахождение людей и техники в опасной зоне запрещается. МЧС региона рекомендует не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других.

При возникновении вопросов круглосуточно обращаться в ЕДДС Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru