В районе гостиницы «Хибины» в Кировске объявлена лавинная опасность

В Кировске 30 марта с 15.00 объявлена лавинная опасность в лавинном очаге «Парк».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Кировске 30 марта с 15.00 объявлена лавинная опасность в лавинном очаге «Парк», а именно в районе западного склона горы Айкуайвенчорр за гостиницей «Хибины». Там возможен самопроизвольный сход лавин.
Нахождение людей и техники в опасной зоне запрещается. МЧС региона рекомендует не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других.
При возникновении вопросов круглосуточно обращаться в ЕДДС Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru