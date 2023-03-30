В Мурманской области выросли цены на картошку, чай и лук

В Мурманской области за неделю цены на некоторые продукты первой необходимости изменились. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за неделю цены на некоторые продукты первой необходимости изменились. Так, с 21 по 27 марта больше всего в магазинах подорожали картошка (на 4,3%), черный байховый чай (на 2,8%), репчатый лук (на 2,6%) и пшеничная мука (на 1,6%).

Тем временем подешевели пищевая поваренная соль (на 2,2%), яблоки (на 1,4%), свежая белокочанная капуста, подсолнечное масло (на 1,3%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,1%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно, сообщает Мурманскстат.

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