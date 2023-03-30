Андрей Чибис проведет встречу с жителями Кандалакши

Очередной очный разговор состоится 30 марта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис продолжает личное общение с северянами. Очередной очный разговор состоится 30 марта.

- Приглашаю жителей Кандалакши на встречу, которую проведу сегодня, в 19.00, в детской музыкальной школе №1 на улице Первомайской, 34, - сообщил Андрей Чибис.

Напомним: 21 марта губернатор Мурманской области провел «Прямую линию» и ответил на вопросы северян.

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