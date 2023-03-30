В суд направлено уголовное дело о столкновении двух судов в Баренцевом море

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Днем 6 мая 2021 года в Баренцевом море у острова Малый Олений столкнулись сухогруз «Валерий Харламов» с маломерным судном «РОТАН Р 520». Управлявший лодкой 57-летний мужчина упал в воду и погиб. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, обвинение предъявили второму помощнику капитана судна.

- Третьим отделом по расследованию особо важных дел собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в транспортном управлении.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним: в порту Мурманск сотрудники таможни и пограничники нашли нарушения на иностранном судне, экипаж которого пытался без нужных документов провезти элитный алкоголь.

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