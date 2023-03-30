На Кольском проспекте в Мурманске из-за массовой аварии возникла большая пробка

В аварии никто не пострадал, проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 30 марта в Мурманске произошло массовое ДТП на спуске с улицы Кооперативной, из-за чего было полностью перекрыто движение в сторону юга. Образовалась большая пробка.

Как сообщили в УГИБДД региона, столкнулись три авто - LADA, Mitsubishi и Toyota.

- Водитель LADA не справился с управлением, машину развернуло. Движущийся за ним Mitsubishi успел затормозить, а Toyota, которая была за иномаркой, не успела, и врезалась в Mitsubishi. Тот, в свою очередь, наехал на отечественное авто, - уточнила «КП»-Мурманск» инспектор ГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В аварии никто не пострадал, проводится проверка.

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