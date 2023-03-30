Высотой почти с человеческий рост. Дорогу на Териберку расчищают от невероятных сугробов

Со стороны Мурманска трасса расчищена от 32 до 77 километра. Фото: vk.com/murmansk.region

Закрытую дорогу на Териберку за сутки кардинально замело. Дорожная техника расчищает путь от огромных сугробов, высотой чуть ли не с человека. Масштабами снежной стихии делятся в соцсетях.

Напомним, что на дороге из Териберки застряли 40 машин - они выдвинулись, когда трасса уже была перекрыта, и оказались в снежном плену. К ним на помощь поспешили дорожники, утром открыли пункт обогрева с едой и горячим чаем. Путешественников продолжают вызволять.

Со стороны Мурманска трасса расчищена от 32 до 77 километра.

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