Ксения Собчак о застрявших на дороге в Териберку туристах: «Почему они опять поперлись на авось в обход запрета»

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» резко высказалась в адрес туристов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» резко высказалась в адрес туристов, которые застряли на дороге в Териберку и находятся в снежном плену почти сутки. На участке, занесенном снегом, находится порядка 40 машин, 20 человек - женщин и детей - вывезли в Мурманск.

- Учитывая то, что дорога эта была закрыта, и об этом в регионе предупреждал местный минтранс - большой вопрос к нашим добрым русским людям, почему они опять поперлись на авось в обход запрета. Гении, - написала Ксения Собчак.

При этом большинство водителей выехали в Мурманск еще до того, как дорогу закрыли. Несмотря на неблагоприятный прогноз, они не теряли надежду проскочить сложный участок.

Ситуацию с туристами взяла на контроль прокуратура,

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