В Кандалакше из-за устроившего поджог мужчины заживо сгорели 32 кролика, 3 собаки и 4 козы

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 2 ст. 245 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурманской области вынесли приговор 34-летнему кандалакшанину, который совершил пару поджогов, тем самым убив 39 животных. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ и ч. 2 ст. 245 УК РФ.

Так, ночью 20 октября 2020 года северянин, будучи пьяным, поджег сено и траву у деревянного строения на улице Букина в Нивском, а затем скрылся с места преступления. Случился пожар, и вместе со строением сгорели находившиеся в нем 32 кролика и 3 собаки. Владельцу строения был причинен ущерб на сумму более 160 тысяч рублей.

Но на этом преступные похождения мужчины не закончились. 26 февраля 2021 года он совершил еще один поджог в Нивском. На этот раз, чтобы отомстить соседке.

- Поссорившись с женщиной, тот проник в принадлежащее ей деревянное строение на улице Кондрашкина и поджег сено. Вместе с сооружением сгорели находящиеся в нем четыре козы. Ущерб был оценен в более 300 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд назначил кандалакшанину 5 лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также удовлетворены гражданские иски хозяев строений и животных на сумму причиненного ущерба.

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