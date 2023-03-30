Андрей Чибис о ЧП с туристами на дороге в Териберку: «Прошу всех туристов следить за актуальной информацией»

Очевидцы отмечают, что среди тундры придется провести еще немало времени. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 марта продолжается спасение туристов застрявших на дороге в Териберку. Напомним: водители попытались доехать до Мурманска, несмотря на ухудшение погоды и сообщение о готовившемся закрытии направления. В итоге среди снега застряли почти 40 машин. 20 человек уже смогли вывезти в облцентр.

- Благодарю спасателей, дорожные службы и Кольскую ВЭС за помощь. Об ухудшении погоды начали предупреждать 28 марта, а вчера днем дали информацию о закрытии и местные и федеральные ресурсы. Прошу всех туристов при планировании поездки по нашему Северу быть внимательными и следить за актуальной информацией, - написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис.

На дороге в Териберку обустроили пункт обогрева, водителям заводят еду и бензин.

При этом очевидцы отмечают, что среди тундры придется провести еще немало времени.

- До сих пор люди сидят в тундре, голодные, замерзли, топливо кончилось, паника, - рассказали «КП»-Мурманск» жители Териберки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru