Прокуратура поставила на особый контроль ЧП с массовым затором на дороге в Териберку

Сейчас продолжается расчистка дороги. Со стороны Мурманска трасса расчищена от 32 до 77 километра. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин поставил на контроль ситуацию с попавшими в снежный плен автомобилистами. Напомним: 40 машин застряли на закрытой из-за метели дороге в Териберку, проведя ночь в сугробах.

- И.о. прокурора Кольского района координирует деятельность специальных и спасательных служб, - отметили в ведомстве.

Прокуратура следит за тем, как оказывает помощь попавшим в беду, в том числе поставка еды и топлива, а также вывоз в Мурманск.

Сейчас продолжается расчистка дороги. Со стороны Мурманска трасса расчищена от 32 до 77 километра.

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