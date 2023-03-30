Изменился режим работы автомобильных пунктов пропуска через границу с Финляндией

Водителей просят учитывать изменения при планировании заграничных поездок.
Фото: Александр ГЛУЗ
Стал известен новый режим работы автомобильных пунктов пропуска через госграницу Финляндии. О нем сообщили в погрануправлении ФСБ по Республике Карелия.
Так, международный автомобильный пункт пропуска Лотта (Кольский район Мурманской области) – Рая–Йосеппи (Финляндская Республика) с 26 марта функционирует ежедневно с 09.00 до 15.00.
А автомобильный пункт пропуска Люття (Костомукшский круг Республики Карелия) – Вартиус (Финляндская Республика) с 26 марта работает с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, с пятницы по воскресенье с 08.00 до 19.00.
Водителей просят учитывать изменения при планировании заграничных поездок.
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