В Мурмашах пройдет благотворительная акция «Возьми друга из приюта»

Северян приглашают на благотворительную акцию «Возьми друга из приюта», которая пройдет 1 апреля в 15.00 на площади Дома культуры в Мурмашах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северян приглашают на благотворительную акцию «Возьми друга из приюта», которая пройдет 1 апреля в 15.00 на площади Дома культуры в Мурмашах.

Гости смогут познакомиться с подопечными приюта для животных - собаками, которые были брошены или потеряны и хотят найти новых любящих хозяев. Взять себе понравившегося животного можно абсолютно бесплатно.

- Если вы хотите помочь собакам из приюта, то можно принести с собой подарки для них. Организован пункт сбора помощи четвероногим друзьям (сухие и влажные корма, любые консервы, поводки, ошейники и подстилки), - сообщили организаторы.

Также всех ждет выступление породистых собак, общение со специально обученными собаками - канистерапевтами, выступление творческих коллективов ДК, фотозоны, конкурсы и подарки.

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