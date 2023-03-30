В Мурманске ищут очевидцев ДТП со сбитым пешеходом на улице Шабалина

В Мурманске ищут свидетелей аварии, которая произошла 18 марта около 17.30 на улице Шабалина, 11. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске ищут свидетелей аварии, которая произошла 18 марта около 17.30 на улице Шабалина, 11.

- Около магазина «Пятерочка» неустановленный водитель, управляя ВАЗом 2115 серого цвета, наехал на пешехода, после чего с места ДТП скрылся. Пешеход получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД региона.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителя и свидетелей происшествия связаться по телефону: 40-79-74 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску, ул. Карла Либкнехта, 46/1, кабинет 215.

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