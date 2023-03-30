В Мурманске подвели итоги городского фестиваля спорта «Белый медвежонок-2023»

В Мурманске наградили участников городского фестиваля спорта «Белый медвежонок – 2023». Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске наградили участников городского фестиваля спорта «Белый медвежонок – 2023». В нем приняли участие 11 тысяч ребят из 57 дошкольных учреждений, а также 68 спортивных семей.

Чествование лучших прошло в детском саду № 130, обеду присуждали в трех номинациях: «Здоровый педагог – здоровые дети», «Семейный спортивный портрет» и «Педагогический пробег по стране ЗОЖ».

- К здоровому образу жизни необходимо приучать с детства и только на личном примере. Благодарю педагогов-участников конкурса, которые так творчески и изобретательно прививают нашим детям любовь к спорту и движению, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: летом в оздоровительных лагерях на Черном море отдохнут почти 2 тысячи детей из Мурманска.

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