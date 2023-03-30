С заметенной дороги Териберка-Мурманск спасли 20 человек

Дорогу пробивают от снега с десяток машин спецтехники. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

С 16.00 29 марта закрыли дорогу на Териберку из-за мощного снегопада, который принес южный циклон. На момент, когда было принято решение о блокировке направления, на нем уже ехали машины, которые застряли в условиях нулевой видимости и заносов высотой с человеческий рост.

К месту выехала оперативная группа спасателей.

- Администрацией Кольского района предоставила пункт обогрева, на месте находится микроавтобус для транспортировки граждан в сторону Мурманска. Силами подрядной организации граждан обеспечивают питьем, едой и топливом. В настоящее время 20 человек из автомашин, находящихся в заторе, вывезены в Мурманск, - сообщила начальник МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Дорогу пробивают от снега с десяток машин спецтехники. Некоторые застрявших туристов вывозили на снегоходах, при этом на направлении еще остаются легковушки и водители.

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