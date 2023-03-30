Серый или все-таки нет? В краеведческом музее Мурманска собирают яркие фото весеннего города

В музее представили подборку фотографий ранней весны в городе. Фото: vk.com/mokm51

Печальная картина «серые дома на фоне грязненьких сугробов» остается с жителями Мурманска обычно до конца апреля, что заставляет приуныть. Хотя, может, город не такой уж и блеклый весной? Областной краеведческий музей пытается это доказать в своей новой рубрике «Палитра города».

Так, в музее представили подборку фотографий ранней весны в городе, на которых можно увидеть, что в Мурманске есть и яркие краски.

- У вас есть фото Мурманска в марте? Возможно, вам удалось поймать солнышко на снимках? Присылайте в комментарии свои работы. Покажем всем яркий и красивый город! - пишут в группе учреждения.

Напомним: стало известно, когда в Мурманскую область придет настоящая весна.

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