Март в этом году отыгрывается за всю зиму 2022/2023 - морозы сменяются мощными снегопадами и наоборот. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Март в этом году отыгрывается за всю зиму 2022/2023 - морозы сменяются мощными снегопадами и наоборот. По конец месяца южный циклон Hilmar принес очередные снежные заряды. Из-за этого март-2023 может стать самым снежным в истории Мурманска. Пока рекорд принадлежит 2000 году.

- На данный момент в городе выпало 50 мм. В 2000 году за месяц выпало 53 мм. Если каким-то чудом сегодняшний дневной снег принесет нам больше 3 мм, то сказка станет явью, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: на закрытой из-за метели дороги в Териберку застряли несколько десятков машин. На участке работает спецтехника.

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