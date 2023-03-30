В Мурманске из-за перевернувшейся LADA Kalina пострадала женщина

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утром 30 марта на Восточно-объездной дороге в Мурманске произошло ДТП с пострадавшим. Так, в районе отеля «Огни Мурманска» опрокинулся легковой автомобиль LADA Kalina.

На месте происшествия работали спасатели. Они оказали помощь пострадавшей женщине и передали ее работникам «скорой», сообщает Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Причины происшествия устанавливаются.

Напомним: в лобовом ДТП в Печенгском округе пострадали три человека. Столкнулись Renault Sandero и SsangYong.

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