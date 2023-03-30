В Мурманске задержали подростка с наркотиками

Подростку грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

До 15 лет лишения свободы грозит 17-летнему мурманчанину. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

12 января подросток получил информацию о тайнике с запрещенным веществом, нашел его и забрал 31 грамм наркотика, чтобы потом его продать.

- Однако в тот же день был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд.

Напомним: в Мурманской области обнаружен новый вид синтетического наркотика.

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