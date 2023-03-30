После метели открыли проезд по дороге Заполярный - Сальмиярви

Из-за метели в Мурманской области начали перекрывать дороги. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области на смену морозам пришла метель. Из-за ухудшения видимости с 20.15 29 марта закрыли дорогу Заполярный - Сальмиярви, а с 16.00 - дорогу Кола - Серебрянские ГЭС с 32 по 136 + 570 километры и автоподъезд к Териберке с 0 по 38+260 километров.

Как сообщили в Мурманскавтодоре, с 6.00 30 марта дорога Заполярный - Сальмиярви открыта, а вот путь к Териберке еще заблокирован.

В ближайшие сутки непогода сохранится из-за пришедшего в регион циклона Hilmar.

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