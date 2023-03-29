В Дровяном открыли новый исправительный центр УФСИН

В ближайшие дни в участок исправительного центра поступят первые постояльцы. Фото: УФСИН по МО

В Дровяном официально открыли второй участок исправительного центра УФСИН (первый был создан в Коле в 2021 году). Он рассчитан на проживание 75 осужденных к принудительным работам.

Начальник УФСИН России по Мурманской области Сергей Бондарь отметил, что принудительные работы уже показали свою эффективность.

- Для осужденных – это возможность зарабатывать, оказывать материальную поддержку семье, возмещать причиненный преступлением ущерб, работать на предприятии с перспективой остаться на том же рабочем месте после освобождения. Предприятия, в свою очередь, получают надежных, дисциплинированных работников, а государство снижает расходы на содержание осужденных, - сказал он.

Осужденные могут покидать территорию центра лишь с разрешения администрации. Надзор за ними идет как в общежитии и по месту работы, так и в других местах их пребывания.

В ближайшие дни в участок исправительного центра поступят первые постояльцы.

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