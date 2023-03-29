Мурманская область, ФАС России и СПбМТСБ будут добиваться снижения стоимости мазута для региона

Мурманская область, УФАС и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подписали договор о сотрудничестве. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область, УФАС и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа подписали договор о сотрудничестве. Об этом сообщил глава Кольского Заполярья Андрей Чибис.

- Его ключевая цель – добиться снижения цен на мазут, в том числе через механизм закупки на бирже. Для этого, конечно, нам нужно совместно поработать над биржевыми процедурами. Этот опыт важен для всех северных территорий: он позволит сделать процесс закупки мазута и цены конкурентными, а высвобождающиеся средства отправить на улучшение качества жизни северян, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: Мурманскую область планируют газифицировать. Трассировка для этого процесса уже выполнена. Процесс газификации поддержал президент Владимир Путин. Стоимость газопровода «Мурманск-Волхов» оценили в 300 миллиардов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru