В Кировск простились с погибшим на СВО сержатом

Мужчина встал на защиту своей страны. Фото: администрация Кировска

29 марта в Кировске простились с земляком, сержантом Олегом Березой, который погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевых задач.

- Он встал на защиту своей страны. Светлая память воину, - отметили в администрации Кировска.

Напомним: 34-летний экс-футболист Денис Толтов, который играл за сборную Мурманской области, погиб в зоне проведения СВО.

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