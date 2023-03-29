Мужчина пытался устроить драку в Мурманском наркологическом диспансере

Буйного мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время в отношении мурманчанина, 1970 года рождения, проводится проверка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Экипажу Росгвардии на днях поступил тревожный сигнал из отделения Мурманского областного наркодиспансера, что находится на проспекте Героев-североморцев. Там мужчина пытался устроить дебош.

Как сообщила прибывшим росгвардейцам дежурная медсестра, в приемное отделение зашел северянин, который стал вести себя неадекватно. Он выражался матом, повышал голос на медработников и пытался спровоцировать с ними драку.

- На замечания дебошир не реагировал и продолжал обострять конфликт. Чтобы угомонить посетителя, работники диспансера нажали тревожную кнопку, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Буйного мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время в отношении мурманчанина, 1970 года рождения, проводится проверка.

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