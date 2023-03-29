В Мурманской области подросткам могут запретить находиться в клубах

В Мурманской области могут изменить региональное законодательство, чтобы подростки не смогли находиться в клубах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области могут изменить региональное законодательство, чтобы подростки не смогли находиться в клубах. Об этом во время доклада в Мурманской области сообщила детский омбудсмен Алевтина Андреева.

- Нам поступают сигналы о том, что несовершеннолетние находятся в клубах не только с 17.00 до 22.00, когда там проводят заявленные для подростков мероприятия, но и дольше. И отмечаем, что программа, которая для детей транслируется, является не детской повестки, - отметила Алевтина Андреева.

По ее словам, в этом направлении идет тесная работа с УМВД по Мурманской области.

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