Апатитская ТЭЦ вернула жителям Апатитов и Кировска 22,5 миллиона рублей за отопление

Корректировка отражена в квитанциях в отдельной строке «Корректировка Отопление 2022». Фото: Алексей БУЛАТОВ

22,5 миллиона рублей вернули жителям Апатитов и Кировска за отопление. Апатитская ТЭЦ рассчитала корректировку платы по итогам работы общедомовых приборов учета тепловой энергии в 2022 году.

В квитанциях за отопление за март северян увидяткак текущий платеж, так и размер корректировки.

Жильцы 128 домов в Апатитах получили 19 миллионов рублей. Доначисления получили 112 домов в общей сумме 11,5 миллиона рублей. А в Кировске жильцы 20 домов получат возврат 3,5 миллиона рублей, жители 26 домов увидят в квитанциях доначисления на общую сумму 2,8 миллиона рублей.

Отмечается, что большое число корректировок к возврату связано с тем, что зима была теплее, а отопительный сезон короче.

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