В Мурманской области обнаружили новый вид синтетического наркотика

В Мурманской области обнаружен новый вид синтетического наркотика.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области обнаружен новый вид синтетического наркотика. Об этом во время отчета в облдуме сообщил начальник УМВД по Мурманской области Алексей Веселовский.
- Зафиксированы два случая его употребления. Запрещенное вещество направлено на экспертизу, - отметил глава регионального УМВД,
Он уточнил, что такие случаи в России единичны.
Напомним: в Мурманской области в 2022 году обнаружили два канала поставки наркотиков из других регионов.
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