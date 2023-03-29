В Мурманской области обнаружили новый вид синтетического наркотика

В Мурманской области обнаружен новый вид синтетического наркотика. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области обнаружен новый вид синтетического наркотика. Об этом во время отчета в облдуме сообщил начальник УМВД по Мурманской области Алексей Веселовский.

- Зафиксированы два случая его употребления. Запрещенное вещество направлено на экспертизу, - отметил глава регионального УМВД,

Он уточнил, что такие случаи в России единичны.

Напомним: в Мурманской области в 2022 году обнаружили два канала поставки наркотиков из других регионов.

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