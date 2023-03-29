Дорогу на Териберку закроют из-за метели

На Мурманскую область надвигается метель, а это значит, что поездки в Териберку придется на время отложить. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманскую область надвигается метель, а это значит, что поездки в Териберку придется на время отложить.

Как сообщают в МЧС региона, с 16.00 29 марта будет закрыт проезд по автодороге Кола-Серебрянские ГЭС (с 32 по 136 километр и с нулевого по 38 километр автоподъезда к селу Териберка) по погодным условиям. Ожидается усиление ветра, снег, отсутствие видимости.

Напомним: Мурманская область попала в топ аномально холодных мест в России.

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