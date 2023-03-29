Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 марта 2023 12:49

Дорогу на Териберку закроют из-за метели

Путь в поморское село будет недоступен с 16.00 29 марта
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
На Мурманскую область надвигается метель, а это значит, что поездки в Териберку придется на время отложить.

На Мурманскую область надвигается метель, а это значит, что поездки в Териберку придется на время отложить.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На Мурманскую область надвигается метель, а это значит, что поездки в Териберку придется на время отложить.

Как сообщают в МЧС региона, с 16.00 29 марта будет закрыт проезд по автодороге Кола-Серебрянские ГЭС (с 32 по 136 километр и с нулевого по 38 километр автоподъезда к селу Териберка) по погодным условиям. Ожидается усиление ветра, снег, отсутствие видимости.

Напомним: Мурманская область попала в топ аномально холодных мест в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru