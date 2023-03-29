Жители Мурманской области заплатили 2,6 миллиона штрафов за шумное поведение по ночам

В 2022 году в Мурманской области составили 3002 протокола за нарушение закона «О тишине». Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году в Мурманской области составили 3002 протокола за нарушение закона «О тишине». Об этом сообщил начальник УМВД по Мурманской области Алексей Веселовский.

- Общая сумма штрафов составила 2,6 миллиона рублей, - уточнил глава регионального МВД.

Напомним: нарушение закона «О тишине» в Апатитах закончилось трагедией. Погиб молодой мужчина, спровоцировавший конфликт со своим пожилым соседом.

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