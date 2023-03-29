МВД продолжит контролировать обстановку в Ковдоре после массовой драки летом 2022 года

Летом 2023 года в Ковдоре случилась массовая драка с участие подростков и взрослых мужчин. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Летом 2023 года в Ковдоре случилась массовая драка с участие подростков и взрослых мужчин. После того, как одного из юношей не пустили в местное кафе, он вернулся с группой поддержки. Нескольких участников побоища госпитализировали.

- Были возбуждены два уголовных дела, расследование одного закончено и направлено в суд, три лица получили уголовное наказание. Во втором полугодии 2022 года были усилены меры постоянного контроля за оперативной обстановкой в Ковдоре. Ситуация контролируемая. Работа будет продолжена, - сообщил начальник УМВД по Мурманской области Алексей Веселовский.

Напомним: 18 участникам ночного «шествия» после массовой драки в Ковдоре вынесли приговор. Те вели себя вызывающе, выкрикивали различные лозунги в сторону азербайджанцев.

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