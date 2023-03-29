Водитель из Мурманска оплатил 454 штрафа ГИБДД ради сохранения своего Volkswagen Tiguan

Мурманчанин накопил внушительное количество штрафов за нарушение ПДД, а именно - 454 протокола на общую сумму 430 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанин накопил внушительное количество штрафов за нарушение ПДД, а именно - 454 протокола на общую сумму 430 тысяч рублей. Только оплачивать их он не торопился.

В ситуацию вмешались судебные приставы, которые выяснили, что у должника есть автомобиль Volkswagen Tiguan. Машину нашли во дворе дома северянина и арестовали транспорт.

- Мужчине объяснили, что у него есть 10 дней для погашения задолженности, иначе арестованное авто будет продано в счет погашения долга. Только после этого, не желая расставаться с иномаркой, должник полностью оплатил все штрафы ГИБДД, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске поймали водителя маршрутки с поддельными правами.

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