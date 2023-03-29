В Мурманской области обнаружили два канала поставки наркотиков

В Мурманской области в 2022 году обнаружили два канала поставки наркотиков из других регионов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области в 2022 году обнаружили два канала поставки наркотиков из других регионов. Об этом во время отчета начальник УМВД по Мурманской области Алексей Веселовский.
- В феврале на федеральной трассе «Кола» остановили жителя Мурманска, который вез 50 килограммов запрещенных веществ, в том числе ЛСД, кокаин и амфетамин. В сентябре в Коле задержали двух граждан, один из них являлся организатором интернет-магазина, они пытались ввезти в регион 1,5 килограмма запрещенных веществ из Москвы, - сообщил Алексей Веселовский.
По его словам, в регионе также обнаружили новый вид наркотика.
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