В Мурманской области нашли фрагменты пропавшего в 1943 году самолета

Поисковые отряды из Татарстана обнаружили в Мурманской области фрагменты самолета, который пропал в 1943 году. Фото: t.me/opershtab_murmansk

Поисковые отряды из Татарстана обнаружили в Мурманской области фрагменты самолета, который пропал в 1943 году.

- Многочисленные обломки и фрагменты Пе-2 из состава 95-го истребительного авиационного полка Особой морской авиагруппы ВВС Северного флота, который пропал без вести при перелете с аэродрома Ваенга Североморска на аэродром Ягодник Архангельска 8 мая 1943 года, были извлечены из болота, - рассказали в молодежное объединение «Отечество».

Самолет восстановят и реконструируют в рамках проекта «Крылья Татарстана», после он будет находиться на базе музейного комплекса «Поморская тоня Тетрина».

Напомним: из озера Среднее Ваенгское поисковики достали останки летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Не первый год продолжает операцию по подъему разбившегося самолета Пе-2.

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