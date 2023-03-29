Друзья пытались образумить, но тщетно. Житель Заполярного потерял на «инвестициях» 6,5 миллиона рублей

50-летний житель Заполярного потерял 6,5 миллиона рублей, желая заработать на инвестициях. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

50-летний житель Заполярного потерял 6,5 миллиона рублей, желая заработать на инвестициях. Рекламу о заработке он нашел в Интернете, где было сказано, что можно выгодно вложить деньги, которые вернутся обратно с высокими процентами.

Мужчина прошел по ссылке и заполнил анкету, указав свой номер телефона. Позже ему позвонил незнакомец, представившийся менеджером, и сообщил, северянин может открыть инвестиционный счет, на который и будут возвращаться деньги.

- Тот сделал первый взнос в 10 тысяч рублей. Через некоторое время на сайте отразилась данная сумма и затем умножилась, однако, связавшись с менеджером, выяснилось, что деньги пока снять нельзя - нужно положить еще, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Три недели северянин оформлял кредиты на разные суммы и перечислял на счет. После этого мнимые доходы мужчины росли, однако обналичить деньги никак не получалось. Менеджер все ссылался на необходимость перевода на счет налога для снятия средств и, таким образом, продолжал оттягивать момент обналичивания.

Близкие и друзья мужчины пытались объяснить, что он переводит деньги аферистам, однако тщетно. Житель Заполярного заподозрил неладное, только когда сумма достигла 6,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

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